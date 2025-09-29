На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: УАЗ впервые получил 6-ступенчатую коробку передач

УАЗ впервые внедрил на Патриот 6-ступенчатую коробку передач
true
true
true

Ульяновский автозавод собрал первую партию внедорожников с шестиступенчатой механической коробкой передач. Машинам предстоит пройти сертификационные испытания, сообщается в Telegram-канале завода.

«Отличная новость прямо с конвейера УАЗ: предсерийная партия бензиновых «Патриотов» и «Пикапов» с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач готова к сертификационным испытаниям», — отмечается в сообщении.

Коробка передач рассчитана на максимальный крутящий момент 320 Нм, при этом двигатель ZMZ Pro, которыми оснащаются автомобили, выдает не более 235 Нм. Новая трансмиссия позволит улучшить топливную экономичность «Патриота» и «Пикапа», а также обеспечить комфорт в управлении. Автомобилям из предсерийной партии предстоит преодолеть тысячи километров в рамках программы испытаний.

Ранее стало известно, что в России появится Avatr 12 без боковых зеркал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами