Видео: УАЗ впервые получил 6-ступенчатую коробку передач

Ульяновский автозавод собрал первую партию внедорожников с шестиступенчатой механической коробкой передач. Машинам предстоит пройти сертификационные испытания, сообщается в Telegram-канале завода.

«Отличная новость прямо с конвейера УАЗ: предсерийная партия бензиновых «Патриотов» и «Пикапов» с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач готова к сертификационным испытаниям», — отмечается в сообщении.

Коробка передач рассчитана на максимальный крутящий момент 320 Нм, при этом двигатель ZMZ Pro, которыми оснащаются автомобили, выдает не более 235 Нм. Новая трансмиссия позволит улучшить топливную экономичность «Патриота» и «Пикапа», а также обеспечить комфорт в управлении. Автомобилям из предсерийной партии предстоит преодолеть тысячи километров в рамках программы испытаний.

