Стало известно, что будет с ценами на авто в России

Российские автоилеры, которые работают с китайскими брендами, начали отменять различные акции, сообщает «Российская газета».

«Такие бренды, как Voyah, Changan и Exeed постепенно приостанавливают скидочную политику, в то время как Chery и Omoda пока сохраняют предложения из-за наличия товарных запасов», — сообщила «РГ» руководитель отдела по работе с партнерами Интерлизинга Алена Креженкова.

Она пояснила, что на сегодняшний день многие бренды почти полностью распродали прошлогодние машины, что ведет к отмене дисконтов и одновременному росту цен на отдельные модели.

По словам Креженковой, рост цен на авторынке ожидается уже в ноябре. В массовом сегменте повышение составит 2-3%, в премиуме - на 10-15%. Стоимость электромоблей и гибридов может вырасти на 10-20%.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

