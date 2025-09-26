На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это моя любовь»: Киркоров прокомментировал покупку за 50 млн рублей

Киркоров купил автомобиль Aurus за 50 млн рублей
true
true
true

Филипп Киркоров приобрел престижный автомобиль Aurus, стоимость которого начинается от 25 млн рублей и может достигать более 50 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Я просто поддерживаю отечественного производителя. Aurus — это моя любовь уже давно. Я считаю, что это лучшая машина в мире. И вот теперь она у меня», — похвастался поп-король на презентации клипа MARGO и Lil Pump на песню Kukareku.

По словам артистка, автомобиль Aurus был его мечтой.

До этого сообщалось, что на люксовом автомобиле Rolls Royse Ghost Филиппа Киркорова, который певец приобрел в 2016 году, числится 502 штрафа. Чаще всего короля российской эстрады штрафовали за превышение скорости. Также протоколы выписывали за нарушение требований знаков и разметки, неправильную парковку и проезд на красный свет.

Кроме того, российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Ранее актриса Волкова взялась за бедра на проезжей части и попала на фото.

