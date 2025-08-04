Певцу Филиппу Киркорову выписали 500 штрафов за нарушения ПДД

На люксовом автомобиле Rolls Royse Ghost Филиппа Киркорова, который певец приобрел в 2016 году, числится 502 штрафа, сообщает «Постньюс».

«Чаще всего короля российской эстрады штрафовали за превышение скорости (410 раз). Также протоколы выписывали за нарушение требований знаков и разметки (44 раза), неправильную парковку (23 раза) и проезд на красный свет (три раза)», — сообщает портал.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее стендап-комика Гурама Амаряна обвинили в злостных нарушениях ПДД.