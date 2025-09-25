Li Xiang откроет первый дилерский центр в РФ до конца года

Первый дилерский центр автобренда Li Xiang в России может открыться до конца года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ, будем им в этом вопросе помогать», — сказал он.

В августе 2025 года Алиханов в ходе посещения производственной площадки Li Auto в Китае протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega.

«Я автомобили Li уже водил, но это новая модель, Mega, она более семейная. Чистая «электричка». Те, на которых я ездил были гибридными. Супертихая машина», — поделился своими впечатлениями от новинки Алиханов.

Автомобиль готовят к выходу на российский рынок.

Внутри новинки — два электромотора на 543 л.с. Сам автомобиль весит 2,7 тонны и может разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды. Максимальная скорость при этом составляет 180 км/ч. Также в автомобиль встроена система автономного вождения AD Max, которая позволяет ему самостоятельно перемещаться по любой дороге.

