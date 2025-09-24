Россиянам назвали четыре страны, из которых перестанут привозить иномарки

Повышение с 1 ноября тарифов утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил для физлиц сильнее всего ударит по ввозу автомобилей из стран-соседей России. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель автомобильной платформы Pango Cars (сервис Chery, специализируется на авто с пробегом) Антон Ганжа.

«Сильнее всего пострадают поставки из Беларуси, Кореи, Грузии и Киргизии, где доля машин свыше 160 л.с. превышает 80%. Ввоз из ОАЭ и Китая частично сохранится за счет более простых версий, а японский «правый руль» почти не почувствует изменений — там мощные авто составляют лишь 10%», — рассказал Ганжа.

По его словам, среди брендов сильнее всего удар придется на премиум (BMW, Mercedes-Benz) и Geely Monjaro, ключевую модель альтернативного импорта, что выгодно официальным дилерам. Менее уязвимыми останутся праворульные Toyota, Nissan и другие марки с широким выбором машин до 160 л.с., добавил он.

«Для покупателей это означает рост цен на премиум и мощные кроссоверы, тогда как массовый сегмент останется доступным. До 1 ноября ожидается всплеск сделок, когда будут пытаться успеть завезти автомобили по старым условиям», — заключил Ганжа.

