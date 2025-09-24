Бензин Аи-92 побил ценовой рекорд на российской бирже

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила максимум уже в восьмой раз с начала года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В среду цена по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,05% и достигла 73 684 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 в среду также выросла — на 0,27%, до 79 393 рублей за тонну.

В то же время тонна летнего дизельного топлива подешевела на 0,2%, достигнув 72 061 рубля за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 1,35% — до 18 059 рублей за тонну. При этом авиакеросин подорожал на 2,05%, достигнув 74 264 рублей за тонну, а мазут — на 0,54%, до 25 091 рубля за тонну.

18 сентября преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова поделилась с «Газетой.Ru» прогнозом, согласно которому литр бензина Аи-92 на российских заправках в октябре подорожает на 2–4% по сравнению с текущими показателями, до 60–62 рублей. Литр АИ-95 прибавит в цене 3–5% и будет стоить 65–68 рублей в среднем.

Ранее стоимость бензина Аи-95 побила рекорд в Хабаровске.