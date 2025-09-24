На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бензин Аи-92 побил ценовой рекорд на российской бирже

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже превысила 73,68 тысячи рублей за тонну
true
true
true
close
Global Look Press

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила максимум уже в восьмой раз с начала года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В среду цена по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,05% и достигла 73 684 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 в среду также выросла — на 0,27%, до 79 393 рублей за тонну.

В то же время тонна летнего дизельного топлива подешевела на 0,2%, достигнув 72 061 рубля за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 1,35% — до 18 059 рублей за тонну. При этом авиакеросин подорожал на 2,05%, достигнув 74 264 рублей за тонну, а мазут — на 0,54%, до 25 091 рубля за тонну.

18 сентября преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова поделилась с «Газетой.Ru» прогнозом, согласно которому литр бензина Аи-92 на российских заправках в октябре подорожает на 2–4% по сравнению с текущими показателями, до 60–62 рублей. Литр АИ-95 прибавит в цене 3–5% и будет стоить 65–68 рублей в среднем.

Ранее стоимость бензина Аи-95 побила рекорд в Хабаровске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами