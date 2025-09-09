На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоимость бензина АИ-95 побила рекорд в Хабаровске

Mash: в Хабаровске рекордно подорожал бензин АИ-95
Depositphotos

По рекордной цене продают бензин в двух районах Хабаровского края после четырёх дней его отсутствия. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Топливному кризису в регионе скоро будет три недели. Жители Советской Гавани и Ванино сидят без 95-го с пятницы, в предыдущие выходные не было и 92-го.<...>Сегодня топливо завезли на все заправки, вот только литр теперь стоит 90 рублей. До исчезновения был под 80», — сообщает канал.

Отмечается, что ценник скачет с начала дефицита.

20 августа жители Приморья заявили, что впервые с начала века столкнулись с серьезными проблемами с бензином в регионе.

В правительстве края объяснили дефицит топлива повышенным спросом, вызванным туристами, которые отправились на отдых к морю. Власти утверждают, что все нефтебазы региона имеют запас топлива от четырех до семи дней. Основной проблемой, по словам чиновников, стала доставка бензина на АЗС, так как он заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить. Из-за увеличения трафика и ремонта на одном из участков дороги время доставки горючего выросло до трех-шести часов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стал исчезать бензин АИ-95.

