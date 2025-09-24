Chery представила обновленный кроссовер Chery Tiggo 9, который продается в России

Chery 27 сентября проведет презентацию в Китае обновленного кроссовера Tiggo 9X. Автомобиль получит новую систему помощи водителю Falcon 500, сообщает Autohome.

«Передняя часть нового автомобиля по-прежнему отличается крупной решёткой радиатора с вертикальными хромированными элементами в виде водопада, по центру расположен светящийся логотип бренда. Фары, противотуманные фонари и нижняя окантовка заметно отличаются от Tiggo 9», — отмечается в публикации.

Автомобиль получит турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. и крутящим моментом 390 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Система помощи водителю поддерживает 300 вариантов автоматической парковки, обеспечивает навигацию в городе и имеет ряд других функций.

Ранее в Китае дебютировал обновленный внедорожник Tank 400.