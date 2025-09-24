На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обновленный внедорожник Tank 400 дебютировал в Китае

В Китае представили обновленный внедорожник Tank 400
Tank

В Китае дебютировал обновленный внедорожник Tank 400, сообщает carnewschina.com.

По сравнению с текущей моделью, новый Tank 400 стал на 21 мм короче, на 10 мм шире и на 5 мм выше, при этом колесная база осталась неизменной. Кроме того, появился новый бампер.

В салоне появилось больше металлических текстурированных элементов, расширена подсветка, с тоннеля исчез селектор трансмиссии, на месте которого появился пульт управления подогревом и вентиляции и системой полного привода.

Обновленный Tank 400 доступен в двух гибридных модификациях мощностью 408 и 877 л.с.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

