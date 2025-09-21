Китайский гиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире

Китайский автопроизводитель BYD объявил о новом рекорде гиперкара Yangwang U9 Xtreme. На немецкой трассе в Папенбурге гонщик Марк Бассенг достиг скорости в 496,22 км/ч. Об этом сообщает carscoops.com. Ранее самой быстрой дорожной машиной в истории считался Bugatti Chiron Super Sport 300+, который в 2019 году разогнался до 490,48 км/ч.

Автомобиль оснащен инновационной системой двигателей, обеспечивающих исключительную отзывчивость и точность управления. Четырехмоторная силовая установка развивает максимальный крутящий момент в 1680 Нм. Мощность автомобиля составляет 2978 л.с. Максимальная скорость машины — 309 км/ч. Аккумуляторная батарея обеспечивает электромобилю запас хода в 450 км, а на быстрой зарядной станции запас энергии от 30 до 80% можно пополнить за 10 минут.

Интерьер машины щедро отделан углепластиком и замшей. YangWang U9 получил прозвище «танцующий суперкар» из-за подвески и системы стабилизации DiSus-X, что позволяет ему ездить на трех колесах, подпрыгивать и танцевать.

