Крымский мост перекрыли для проезда автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационного центра транспортного перехода.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Сообщение о введение ограничений появилось в 15:42 мск.

18 сентября в очереди на выезд с Крымского моста стояли более тысячи автомобилей.

«В очереди у моста на выезде из Крыма стоят больше тысячи машин — ждать не меньше трех часов. Со стороны Тамани на полуостров почему-то никто не торопится», — говорится в сообщении Telegram-канала «Mash на Волне».

На опубликованных в сети кадрах видно, что на выезде стоит большое количество автомобилей, при этом с другой стороны – дорога практически свободна.

14 сентября сообщалось, что число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более тысячи.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.