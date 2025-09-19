Крымский мост перекрыли для проезда автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационного центра транспортного перехода.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.
Сообщение о введение ограничений появилось в 15:42 мск.
18 сентября в очереди на выезд с Крымского моста стояли более тысячи автомобилей.
«В очереди у моста на выезде из Крыма стоят больше тысячи машин — ждать не меньше трех часов. Со стороны Тамани на полуостров почему-то никто не торопится», — говорится в сообщении Telegram-канала «Mash на Волне».
На опубликованных в сети кадрах видно, что на выезде стоит большое количество автомобилей, при этом с другой стороны – дорога практически свободна.
14 сентября сообщалось, что число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более тысячи.
