Большая пробка образовалась на выезде из Крыма и попала на видео

Mash: в очереди у моста на выезде из Крыма стоят больше тысячи машин

В очереди на выезд с Крымского моста стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«В очереди у моста на выезде из Крыма стоят больше тысячи машин — ждать не меньше трех часов. Со стороны Тамани на полуостров почему-то никто не торопится», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на выезде стоит большое количество автомобилей, при этом с другой стороны – дорога практически свободна.

14 сентября сообщалось, что число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более тысячи.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.