В пробке у Крымского моста застряли свыше тысячи автомобилей

В огромной пробке у Крымского моста застряли более тысячи автомобилей

Число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более тысячи. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«14:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 405 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 710 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — сообщает канал.

Таким образом, в очередях на проезд по Крымскому мосту находятся 1115 автомобилей.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

