Югорец взорвал гараж при попытке завести машину

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) взрыв разрушил гараж, в котором автовладелец пытался завести машину. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

«По предварительным данным, утром 18 сентября 2025 года при попытке завести автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием произошло воспламенение образовавшейся под машиной взрывоопасной смеси паров, что привело к обрушению гаража, в котором находился автомобиль», — отмечается в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, что взрыв полностью уничтожил строение: обрушились кирпичные стены, разлетелась крыша, также была погнута газовая труба. На руинах гаража виден автомобиль «Нива» ВАЗ-2131: у него разбиты стекла, промята крыша, рядом лежит резиновая лодка.

После случившегося автовладельца осмотрели врачи скорой помощи и не обнаружили у него каких-либо опасных травм. Следственный комитет начал проверку по признакам преступления по статье 238 Уголовного кодекса РФ (Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

Ранее на МКАД попал на видео автомобиль, который проскользил по проезжей части на крыше.