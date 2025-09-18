На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Реакция москвички на ДТП с мотоциклистом попала на видео

В Москве на видео попало, как женщина кричала в момент ДТП с мотоциклистом
true
true
true

В Москве пассажирка кричала в момент ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Киевское шоссе возле МКАД», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель и пассажирка которого стали очевидцами произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент движения байкер падает с транспорта и несколько раз переворачивается на проезжей части. На записи также слышно, как женщина кричит. Кроме того, после произошедшего пассажирка просит водителя, который хочет подойти к пострадавшему мотоциклисту, быть осторожным на дороге.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге кроссовер с человеком в салоне перевернулся в момент ДТП.

«Головокружительное утро у водителя кроссовера — машина проезжала перекресток проспекта Художников и Придорожной аллеи, получила легкий удар от белой «Лады» и перевернулась», — говорится в сообщении Telegram-канала «78.Новости».

Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.

