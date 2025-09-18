На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кульбит автомобиля с петербуржцем в салоне попал на видео

В Петербурге на видео сняли, как машина с человеком внутри сделала сальто
В Санкт-Петербурге кроссовер с человеком в салоне перевернулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Головокружительное утро у водителя кроссовера — машина проезжала перекресток проспекта Художников и Придорожной аллеи, получила легкий удар от белой «Лады» и перевернулась», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения машина с человеком переворачивается на проезжей части, при этом автомобильные детали разлетаются по дороге.

По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина сжег автомобиль Kia Sportage, чтобы отомстить бывшей жене. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что иномарка горит на проезжей части, при этом пламя охватило машину полностью. По информации канала 112, когда прохожий решил помочь потушить горящий транспорт, петербуржец сообщил, что поджег автомобиль намеренно.

Ранее грузовик вспыхнул на МКАД и попал на видео.

