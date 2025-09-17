На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Петербурге легковушка влетела в толпу после ДТП

В Петербурге на видео попало, как легковушка влетела в толпу людей на тротуаре
true
true
true

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль сбил людей на тротуаре после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Легковушка въехала в людей на тротуаре около ЖК «Цветной город». Перед этим машина врезалась в другое авто на пересечении Муринской дороги и Пейзажной улицы, и водитель, предварительно, потерял управление», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль сталкивается с другой машиной, после чего выезжает на тротуар и сбивает людей.

По словам местных жителей, в результате аварии травмы получила женщина и двое детей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого сообщалось, что в Казани Kia Rio перевернулась после столкновения с Hyundai Creta.

«Женщина за рулем KIA RIO, предварительно, пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый свет и столкнулась с Hyundai Creta. От удара легковушка перевернулась, за медпомощью водительница не обращалась», — говорится в сообщении Telegram-канала «Вечерняя Казань».

Ранее в Славянске-на-Кубани Lada на скорости врезалась в магазин и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами