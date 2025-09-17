Видео: в Петербурге легковушка влетела в толпу после ДТП

В Петербурге на видео попало, как легковушка влетела в толпу людей на тротуаре

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль сбил людей на тротуаре после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Легковушка въехала в людей на тротуаре около ЖК «Цветной город». Перед этим машина врезалась в другое авто на пересечении Муринской дороги и Пейзажной улицы, и водитель, предварительно, потерял управление», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль сталкивается с другой машиной, после чего выезжает на тротуар и сбивает людей.

По словам местных жителей, в результате аварии травмы получила женщина и двое детей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого сообщалось, что в Казани Kia Rio перевернулась после столкновения с Hyundai Creta.

«Женщина за рулем KIA RIO, предварительно, пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый свет и столкнулась с Hyundai Creta. От удара легковушка перевернулась, за медпомощью водительница не обращалась», — говорится в сообщении Telegram-канала «Вечерняя Казань».

Ранее в Славянске-на-Кубани Lada на скорости врезалась в магазин и попала на видео.