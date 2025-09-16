Водитель захотел интима с мамой и дочкой и впал в ярость из-за отказа

Водитель предложил интим матери и ее дочке, а после отказа придавил их машиной

Житель Нью-Йорка Эдвин Круз Гомес предложил матери и ее дочке интим за деньги, а после отказа сбил их машиной. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на окружную прокуратуру.

Инцидент произошел утром в субботу, когда подозреваемый, находившийся в компании других мужчин у ресторана Prima Donna в Квинсе, предложил девочке-подростку и ее матери интим за деньги. Отмечается, что Гомес грубо домогался до женщин, в результате чего между ним и отчимом девочки произошла драка. Мужчин удалось разнять, после чего отчим, мать и девушка с своим молодым человеком начали уходить от ресторана.

Однако Гомес успел сесть в свою машину и затем на скорости умышленно врезался в них, прижав девочку-подростка к столбу. После этого он протаранил фургон, бросил машину и скрылся. В результате полученных травм девушке не удалось выжить.

Впоследствии виновника трагедии удалось задержать — выяснилось, что во время совершения преступления он был нетрезв. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

