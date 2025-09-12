Водитель засунул наркотики внутрь овцы и поплатился

Турецкий водитель засунул наркотики в брюхо овцы и попытался увезти ее

В Турции водитель попытался провезти наркотики, засунув их в брюхо овцы. Об этом сообщает турецкое издание HT.

По данным издания, операция правоохранителей в городе Диярбакыре шокировала общественность. В ее рамках полиция остановила подозрительное транспортное средство, в багажнике которого находилась неживая овца. Правоохранители обратили внимание на ее брюхо — им показалось, что оно было вспорото.

Полицеские решили раскрыть брюхо овцы ножом и достали оттуда наркотики в пакетах. Изъятые вещества были конфискованы, водитель был задержан. Проводится проверка.

