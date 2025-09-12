На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель засунул наркотики внутрь овцы и поплатился

Турецкий водитель засунул наркотики в брюхо овцы и попытался увезти ее
true
true
true
close
czjonyyy/Shutterstock/FOTODOM

В Турции водитель попытался провезти наркотики, засунув их в брюхо овцы. Об этом сообщает турецкое издание HT.

По данным издания, операция правоохранителей в городе Диярбакыре шокировала общественность. В ее рамках полиция остановила подозрительное транспортное средство, в багажнике которого находилась неживая овца. Правоохранители обратили внимание на ее брюхо — им показалось, что оно было вспорото.

Полицеские решили раскрыть брюхо овцы ножом и достали оттуда наркотики в пакетах. Изъятые вещества были конфискованы, водитель был задержан. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошло ДТП с участием большегрузов и коровы.

Ранее во Владивостоке «длиннющая» змея забралась в кузов авто, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами