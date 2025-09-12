Москвич на каблуках жестко отомстил водителям и попал на видео

На видео сняли москвича на каблуках, который ломает шлагбаумы и мусорит

На западе Москве мужчина, который ходил на каблуках и ломал шлагбаумы, проведет семь суток под арестом. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач».

«Мужчина, который сносил шлагбаумы во дворе, разбрасывал мусор и ходил на каблуках в Шелепихе, пробудет семь суток под арестом. Ранее ролики с экстравагантным жителем завирусились в сети и СМИ», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах можно заметить, что мужчина выбрасывает пакеты с мусором прямо на автомобили и ломает шлагбаумы во дворе.

До этого в городе Долгопрудном Московской области мужчина на каблуках бегал по проезжей части.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина на каблуках перебегает проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.

