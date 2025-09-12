В Тверской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик

Госавтоинспекция: восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Нелидовском районе Тверской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на трассе М-9 «Балтия». Из заявления следует, что водитель автобуса при повороте налево не предоставил преимущество ехавшему рядом грузовику. В результате два транспортных средства столкнулись.

«Пострадал водитель автобуса, [грузовика] Foton и пассажиры автобуса», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что всех пострадавших доставили в Нелидовскую центральную районную больницу. Их жизням ничего не угрожает.

11 сентября в Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с электричкой. ДТП произошло в районе города Верхняя Пышма.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, в результате аварии пострадала женщина-пассажир в машине. Она не смогла самостоятельно выбраться из транспортного средства, прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали ее. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали шесть сотрудников экстренных служб.

