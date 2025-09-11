Россиян предупредили о наказании за езду на «механике» с правами на «автомат»

Автоэксперт Ладушкин: за езду на механике может грозить штраф до 15 тыс. рублей

Россиянам с правами на «автомат» грозит ответственность за езду на «механике». Сумма штрафа может достигать 15 тыс. рублей, предупредил в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По словам специалиста, среди россиян растет популярность получения водительских прав на «автомат», так как начинающие автомобилисты предпочитают более простое обучение. Для отметки АТ (автоматическая трансмиссия) им не нужно задумываться о сцеплении, концентрироваться при старте, езда в гору тоже не является проблемой.

«И ресурс современных «автоматов» уже вполне сопоставим с ресурсом «механики» при условии правильного обслуживания», --― подчеркнул Ладушкин, добавив, что все-таки бывают и ситуации, когда водителю важен навык езды на «механике».

Так, например, может случиться, что водителю нужно перегнать автомобиль при ЧП, а в доступе есть только машина на «механике». Однако если в правах есть отметка «АТ», садиться за руль такого авто нельзя, предупредил эксперт. За это предусмотрены штрафы в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, заключил Ладушкин.

До этого специалисты рассказали , что сегодня большим спросом пользуются машины с автоматической коробкой передач, однако они не вытеснили полностью автомобили с традиционными механическими коробками. Причем часто при езде на «автомате» начинающие водители допускают одни и те же ошибки – среди них, например, попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления или попытки максимально динамичного разгона с резким переключением на повышенную передачу.

Ранее президент «АвтоВАЗа» ответил на вопрос об установке коробки-автомат на «Ниву».