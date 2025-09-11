На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Приятно»: россиянка заигрывала с гаишником, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как водительница заигрывала с гаишником
true
true
true

В Челябинске водительница делала комплименты сотруднику ДПС в момент проверки документов. Соответствующее видео появилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«А ваши родители случайно не садоводы? Тогда откуда у них такой сладкий персик?», — сказала водительница инспектору.

На опубликованных в сети кадрах видно, что сотрудник ДПС разговаривает с водительницей через окно автомобиля, в этот момент женщина делает ему комплимент. На записи также слышно, как инспектор говорит, что ему приятно, после чего улыбается.

До этого сообщалось, что в Челябинске водитель сбил школьницу на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девочка выбегает на проезжую часть, где в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара школьница ударяется об капот, переворачивается и падает на дорогу. Далее заметно, что сразу после аварии к пострадавшему ребенку подбегают прохожие и водитель.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.

