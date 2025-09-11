В Челябинске на видео попало, как школьница перевернулась на капоте после жесткого ДТП

В Челябинске на видео попало, как школьница подлетела от удара авто

В Челябинске водитель сбил школьницу на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Школьница пролетела несколько метров на капоте легковушки! Прямо сейчас произошла авария на улице Прохладная. Девочка выскочила перед авто. Водитель не успел затормозить», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девочка выбегает на проезжую часть, где в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара школьница ударяется об капот, переворачивается и падает на дорогу. Далее заметно, что сразу после аварии к пострадавшему ребенку подбегают прохожие и водитель.

Также сообщается, что о состоянии пострадавшей школьницы ничего неизвестно. Подробности ДТП устанавливают.

До этого сообщалось, что в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.