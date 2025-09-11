На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске на видео попало, как школьница перевернулась на капоте после жесткого ДТП

В Челябинске на видео попало, как школьница подлетела от удара авто
true
true
true

В Челябинске водитель сбил школьницу на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Школьница пролетела несколько метров на капоте легковушки! Прямо сейчас произошла авария на улице Прохладная. Девочка выскочила перед авто. Водитель не успел затормозить», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девочка выбегает на проезжую часть, где в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара школьница ударяется об капот, переворачивается и падает на дорогу. Далее заметно, что сразу после аварии к пострадавшему ребенку подбегают прохожие и водитель.

Также сообщается, что о состоянии пострадавшей школьницы ничего неизвестно. Подробности ДТП устанавливают.

До этого сообщалось, что в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами