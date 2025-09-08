На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа самая продаваемая иномарка в России

Автостат: Belgee X50 стал самой продаваемой иномаркой в России
true
true
true
close
BelGee

Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые возглавил рейтинг наиболее популярных иномарок на рынке России, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по популярности находится Lada Granta. В период с 1 по 7 сентября жители страны купили 2,98 тыс. таких машин. На втором месте находится Belgee X50, проданный в количестве 1,4 тыс. единиц. Этот объем позволил ему сместить на третье место китайский кроссовер Haval Jolion (1,38 тыс. ед.).

Всего же за отчетную неделю в нашей стране было реализовано 28,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, и на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

До этого стало известно, что автопроизводители стали тратить на рекламу на 6% больше в первом полугодии 2025 года, общий объем вложений превысил 4,2 млрд рублей.

Несмотря на падение рынка новых автомобилей на 25% во II квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу (ТВ, радио, наружная реклама, пресса). В частности, по данным исследования, за два прошедших квартала Lada удвоила рекламный бюджет (до 598 млн руб.), заняв первое место по рекламным затратам. Китайские бренды (Haval, Chery, Changan) сократили расходы на 20–50%.

Новички легкового рынка FAW, KGM, Omoda активно наращивают присутствие: их инвестиции в маркетинговое продвижение своих автомобилей выросли в 4–6 раз.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами