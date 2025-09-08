Названа самая продаваемая иномарка в России

Автостат: Belgee X50 стал самой продаваемой иномаркой в России

Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые возглавил рейтинг наиболее популярных иномарок на рынке России, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по популярности находится Lada Granta. В период с 1 по 7 сентября жители страны купили 2,98 тыс. таких машин. На втором месте находится Belgee X50, проданный в количестве 1,4 тыс. единиц. Этот объем позволил ему сместить на третье место китайский кроссовер Haval Jolion (1,38 тыс. ед.).

Всего же за отчетную неделю в нашей стране было реализовано 28,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, и на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

До этого стало известно, что автопроизводители стали тратить на рекламу на 6% больше в первом полугодии 2025 года, общий объем вложений превысил 4,2 млрд рублей.

Несмотря на падение рынка новых автомобилей на 25% во II квартале 2025 года, производители увеличили инвестиции в офлайн-рекламу (ТВ, радио, наружная реклама, пресса). В частности, по данным исследования, за два прошедших квартала Lada удвоила рекламный бюджет (до 598 млн руб.), заняв первое место по рекламным затратам. Китайские бренды (Haval, Chery, Changan) сократили расходы на 20–50%.

Новички легкового рынка FAW, KGM, Omoda активно наращивают присутствие: их инвестиции в маркетинговое продвижение своих автомобилей выросли в 4–6 раз.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.