Самокатчик спровоцировал массовое ДТП в Подмосковье и попал на видео

На видео попало массовое ДТП с самокатчиком в Подмосковье

В Подмосковье мужчина на электросамокате спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва?».

«По предварительным данным, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Газелью», после чего та выехала на встречную полосу, где въехала в Hyundai. Виновника аварии госпитализировали», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как водитель «Газели» задевает самокатчика во время движения.

До этого в городе Железногорск-Илимский Иркутской области водитель автомобиля наехал на маленького ребенка.

Пострадавший мальчик госпитализирован с различными травмами. На кадрах видно, что ребенок на детском самокате стоял у края проезжей части на асфальте. Водитель автомобиля выехал из-за поворота. После наезда он остановился, к машине подбежал взрослый человек.

Ранее в Москве самокатчик взлетел в воздух от удара об авто и попал на видео.