На видео попал наезд автомобиля на ребенка-самокатчика в Сибири

В Иркутской области водитель сбил 2-летнего ребенка на самокате и попал на видео

В городе Железногорск-Илимский Иркутской области водитель автомобиля наехал на маленького ребенка. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

«44-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь от 6 квартала в сторону улицы Стородубова, не заметил 2-летнего мальчика на самокате, который стоял на обочине и допустил на него наезд», — отмечается в сообщении.

Пострадавший мальчик госпитализирован с различными травмами. На кадрах видно, что ребенок на детском самокате стоял у края проезжей части на асфальте. Водитель автомобиля выехал из-за поворота. После наезда он остановился, к машине подбежал взрослый человек.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП, ведется расследование.

