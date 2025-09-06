Массовое ДТП парализовало движение на Ленинградском шоссе в Москве

В Москве на Ленинградском шоссе произошло массовое ДТП, движение затруднено

На севере Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе (в районе д. 46) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону области по Ленинградскому шоссе затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 11:00 мск, пробка в районе места аварии достигает 1,9 км и начинается после станции метро «Войковская». Пользователи сообщают, что для проезда заблокированы средний и правый ряд.

