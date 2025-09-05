В Италии перевернулся грузовик с пивом

Грузовик с пивом перевернулся на севере Италии в провинции Бергамо. Разбросанные по дороге ящики привели к проблемам на въезде в городе Колоньо-аль-Серио, сообщает итальянский портал Bergamo News.

Авария произошла 4 сентября. На газоне близ автострады оказались разбросаны «сотни ящиков с пивом», которые сразу привлекли местных жителей. На кадрах, опубликованных изданием, виден перевернувшийся крупнотоннажный грузовик и десяток человек с ящиками пива в руках.

Местные власти прибыли на место аварии для возвращения дорожного движения в нормальное состояние.

В начале 2025 года в Башкирии произошло похожее ДТП. Тогда фура с пивом, следовавшая по автодороге Уфа – Самара, недалеко от села Кандры врезалась в отбойник и сошла с трассы. Во время аварии у грузовика открылся кузов и его содержимое оказалось на дороге. Местные жители, заметив большое количество банок на дороге, стали их собирать.

