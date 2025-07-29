«Это развод»: автоэксперт посоветовал не заливать в китайские авто бензин АИ-92

Бензином АИ-92 лучше не заправлять современные автомобили, в том числе китайские. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Проблема в том, что в свое время ряд китайских автопроизводителей для увеличения спроса на свои машины в России специально занесли в техническую документацию возможность их эксплуатации на бензине АИ-92. Дескать, Peugeot, Renault и прочие автомобили кушают дорогое топливо, а наши питаются дешевым, поэтому их выгодно содержать. Это такой небольшой развод. Заправляться таким бензином не надо», — сказал эксперт.

Практически для всех выпускаемых сейчас автомобилей низкооктановый бензин является «аварийным вариантом». Когда в баке заканчивается топливо, а на ближайшей АЗС нет ничего, кроме АИ-92, можно заправить 10-15 литров и доехать до нормальной заправки, отметил специалист.

«Если постоянно заливать АИ-92, то мотор такого хамства не выдержит. Будет происходить детонация — нарушение плавного процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах или, другими словами, взрывы. В результате возрастает давление и мотор не выдерживает. Дальше владельца ждет капремонт или замена силового агрегата», — предупредил Колодочкин.

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