В Амурской области поезд протаранил выехавшее на пути авто и попал на видео

В Благовещенске поезд врезался в выехавшую на пути машину

В Благовещенске произошло ДТП с участием пассажирского поезда. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 103-м километре перегона Моховая Падь – Благовещенск. По предварительным данным, состав врезался в автомобиль марки Toyota.

На кадрах с места инцидента заметно, как легковая машина выезжает на рельсы в момент, когда недалеко от нее находится поезд. В результате водитель не успел переехать рельсы и был сбит составом.

Как можно заметить на кадрах ГИБДД, автомобиль смяло и отбросило. В результате водителя спасти не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ведомства. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

До этого в Забайкальском крае пассажирский поезд, следовавший во Владивосток, сошел с рельсов. В аварии никто не пострадал, так как сошла только одна колесная пара. Из-за инцидента состав задержался почти на четыре часа.

