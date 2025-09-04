На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Извиняйся, лошадь!»: в Казани водитель набросился на таксистку за попытку перестроиться

В Казани водитель набросился на таксистку с оскорблениями и попал на видео
true
true
true

В Казани водитель напал на таксистку за попытку перестроиться в другой ряд, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«Ехали в такси, девушка-водитель начала перестраиваться в левый ряд, но это агрессивный мужчина пропускать не захотел. Сигналил долго, а потом догнал и напал», — приводит он слова пассажиров такси.

На кадрах видно, что мужчина в черной куртке с силой трясет водительскую дверь такси, выкрикивая ругательства. Открыв дверь, он набросился на женщину-водителя и потребовал от нее извинений.

«Извиняйся, лошадь!», — в частности, заявил он, а затем в грубой форме потребовал от женщины немедленно уехать.

До этого в Тульской области мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе после столкновения с автомобилем «Лада» на перекрестке.

Ранее стало известно, какое наказание грозит российским водителям за непропуск «членовозов».

