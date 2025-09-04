Названа средняя цена автомобиля российского производства

Средняя стоимость автомобиля российского производства составляет 1,5 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка».

«Средняя цена новой машины российского производства в августе 2025 года составила 1,58 млн рублей (рост 0,8% к прошлому месяцу), фактически вернувшись на уровень начала года. Средняя стоимость нового автомобиля китайской марки составила 3,53 млн рублей, или +0,5% к июлю», — сообщил эксперты.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

