ДТП на эстакаде парализовало движение на востоке Москвы

На востоке Москвы затруднено движение из-за ДТП на Перовской эстакаде

На Северов-восточной хорде (СВХ) образовалась пробка из-за ДТП на Перовской эстакаде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Перовской эстакаде (в районе Мастеровой улицы) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение транспорта в сторону области в районе места аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 16:20 мск, длина пробки в районе места аварии превышает 700 м. Она начинается в районе станции МЦК Андроновка. Пользователи сервиса сообщают, что из-за ДТП заблокирован проезд в правом ряду.

