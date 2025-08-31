На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ДТП на эстакаде парализовало движение на востоке Москвы

На востоке Москвы затруднено движение из-за ДТП на Перовской эстакаде
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На Северов-восточной хорде (СВХ) образовалась пробка из-за ДТП на Перовской эстакаде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Перовской эстакаде (в районе Мастеровой улицы) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение транспорта в сторону области в районе места аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 16:20 мск, длина пробки в районе места аварии превышает 700 м. Она начинается в районе станции МЦК Андроновка. Пользователи сервиса сообщают, что из-за ДТП заблокирован проезд в правом ряду.

До этого в Татарстане сотрудники ДПС обстреляли автомобиль с подростками при задержании, один из них ранен.

Ранее россиянам назвали главные изменения для автомобилистов с 1 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами