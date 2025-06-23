Россиянам рассказали, что делать при возгорании автомобиля в тоннеле

При возгорании автомобиля в тоннеле можно попытаться потушить огонь самостоятельно в течение первых трех минут пожара, однако в случае неудачи необходимо немедленно эвакуироваться. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

«Если ваш автомобиль загорелся в тоннеле, то нужно немедленно остановиться, включить аварийку и заглушить двигатель, произвести эвакуацию: если есть пассажиры, то эвакуировать пассажиров, направить их в ближайшие эвакуационные пути из тоннеля. Если путей нет, то тогда как минимум 50-100 метров от возгорания автомобиля. И попытаться потушить огонь самостоятельно, если это начальная стадия пожара. Огнетушитель нужно использовать таким образом, чтобы направлять струю на очаг, а не на пламя. Если огнетушителя нет, то пытаться использовать подручные средства, которые могут быть вокруг — это песок, полотно плотной ткани, земля. При возгорании автомобиля полностью открывать капот нельзя, поскольку чем больше кислорода попадет к очагу, тем быстрее он будет разгораться. Поэтому чуть приоткрыть и таким образом попытаться самим тушить возгорание. Если огонь не сбивается в течение одной-трех минут, то дальше уже не получится и, скорее всего, придется самим уже эвакуироваться, поскольку есть вероятность того, что автомобиль еще может взорваться», — сказал он.

По словам эксперта, в случае пожара в чужой машине необходимо остановиться на безопасном расстоянии и привлекать внимание других водителей, чтобы они не заезжали в тоннель. Бойко уточнил, что в случае ЧП нельзя включать кондиционер, а при эвакуации очень важно идти против потока воздуха.

«Не нужно садиться обратно в машину и куда-то пытаться [на ней] выскочить, потому что бензобак может взорваться. И, конечно же, не включать вентиляцию или кондиционеры, поскольку это придает возгорание дополнительное. Если горит чужой автомобиль в тоннеле, нужно остановиться на безопасном расстоянии, включить аварийку, заглушить двигатель, предупредить других водителей о чрезвычайной ситуации — всеми средствами махать руками, кричать, то есть привлекать к себе внимание, чтобы люди могли экстренно эвакуироваться, то есть остановиться и не заезжать в тоннели. И, конечно же, позвонить 112. Если можно помочь, использовать огнетушитель для тушения возгорания. Но не нужно рисковать своей жизнью, лучше эвакуироваться самим, эвакуировать людей на безопасное расстояние. Если дым идет в вашу сторону, то нужно двигаться против потока воздуха к выходу, это важно очень. Не проезжайте мимо горящей машины, потому что возможен взрыв, и не создавайте пробку. Если вы оказались в тоннеле, то как можно ближе прижмитесь к обочине, чтобы могла проехать пожарная машина. И опять же не включать кондиционер, поскольку запах продуктов горения быстро попадет в автомобиль», — добавил он.

Бойко подчеркнул, что пожар в тоннеле очень опасен, поэтому в случае ЧП нужно действовать быстро и ни в коем случае не пытаться спасти свои вещи.

«Пожар в тоннеле — это чрезвычайно опасная ситуация из-за замкнутого пространства и быстрого распространения огня и дыма. Это удушающий дым, то есть токсичные газы, которые очень быстро распространяются по тоннелю. Возможен взрыв бензобака при возгорании, поэтому здесь нужно быть бдительным и от горящего автомобиля нужно другие автомобили убрать. И сложность тушения, поскольку пожарным сложно проехать в тоннель, где стоят автомобили. Главное правило, которое нужно соблюдать — это не нужно ждать, пока огонь дойдет до вас. Нужно оставить машину и бежать к эвакуационному выходу ближайшему. И важный фактор — если что-то забыли в машине, уже не нужно возвращаться, а нужно бежать именно эвакуироваться. И главное, помнить, что нужно действовать быстро, и каждая секунда здесь на счету», — заключил эксперт.

23 июня в Лефортовском тоннеле в Москве загорелся Mercedes и парализовал движение транспорта. На опубликованных в сети кадрах видно, что возле горящего автомобиля проезжали другие машины, несмотря на задымление в тоннеле.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.