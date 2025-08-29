РИА Новости: в РФ могут ввести плату за проезд грузовиков по дорогам регионов

В России могут ввести плату за проезд грузовиков по дорогам регионов и муниципалитетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

«Заказчиком концепции является ФКУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Работы по ее созданию ведет НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), а сумма контракта составляет 73,125 млн рублей», — сообщает агентство.

При этом в Министерстве транспорта РФ ТАСС заявили, что говорить о внедрении системы «Платон» на региональных дорогах пока преждевременно.

До этого стало известно, сколько китайские автокомпании потратили на рекламу своей продукции в России. Расходы автопроизводителей на офлайн-рекламу (телевидение, радио, наружная реклама и пресса) в первом полугодии 2025 года выросли на 6% сравнительно с началом 2024-го.

Также лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с предложением отменить оплату проезда для большегрузного транспорта в рамках системы «Платон».

«Надо освобождать от оплаты проезда в рамках системы «Платон» любой российский большегрузный транспорт, и мы неоднократно выступали с такой инициативой. Это позволит убрать лишние расходы транспортных компаний, поддержит промышленные и сельхозпредприятия, снизит нагрузку на кошельки граждан», – сказал Миронов.

Ранее стало известно, что в России планируется ввести двойной тариф на ОСАГО в регионах, где активно действуют мошенники.