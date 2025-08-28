Chery выпустит компактный кроссовер с внешностью в стиле Land Rover Defender

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае Chery покажет кроссовер Fengyun X3L с запасом хода более 1 тыс. км
Chery представит на автосалоне в китайском городе Чэнду гибридный кроссовер Fengyun X3L с запасом хода более 1 тыс. км. Об этом сообщает Autohome.

В силовой установке машины сочетаются бензиновый турбомотор 1.5 и электродвигатель. Пиковая мощность генератора составляет 100 кВт, комбинированная мощность электродвигателя — 315 кВт, максимальный крутящий момент — 505 Нм. Разгон до 100 км/ч составляет 4,7 с, запас хода на электротяге достигает 215 км. Официальный запуск машины запланирован на 9 сентября. Очертания кузова нового кроссовера напоминают Land Rover Defender, с вертикальными контрастными стойками кузова и выпирающими крыльями. В передней части — массивная панель, окрашенная в цвет кузова. Также предусмотрены вертикальные блоки ходовых огней.

Длина Fengyun X3L — 4545 мм, колёсная база — 2783 мм, максимальный дорКроме того, новый автомобиль может похвастаться углом въезда 22 градуса, углом съезда — 30 градусов, а максимальный дорожный просвет — 225 мм.

Ранее стало известно, сколько китайские автокомпании потратили на рекламу в России.

