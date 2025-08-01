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Башкир приревновал друга и исписал его Skoda неприличными словами

В Башкирии ревнивый мужчина исписал Skoda своего друга, который не бросил девушку
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Telegram-канал Mash Batash

В Башкирии ревнивый мужчина исписал розовыми неприличными словами Skoda своего приятеля. Однако владелец автомобиля связь с вандалом отрицает, пишет Telegram-канал Mash Batash.

«Мужик из Салавата написал это на Шкоде, припаркованной в одном из дворов. Владелец машины рассказал, что на камерах видно, как ноунейм пишет послание и тег какого-то типа. Утверждает, что сам не при делах и эмоционального парнишу даже не знает», — говорится в публикации.

Владельцу авто пришлось несколько часов оттирать неприличные слова с автомобиля. Затем он подал заявление в полицию.

До этого в Москве на Осеннем бульваре 20 машин изрисовали скрипичным ключом.

«Символ связывают с анонимным пироманом из даркнета по прозвищу Пианист. Он берет на себя ответственность за поджоги дверей квартир музыкантов и общественных деятелей, выступающих против России. На местах поджогов остается рисунок скрипичного ключа. В феврале 2025-го так подожгли дверь иноагента Левы из «Би-2», — сообщает канал Mash.

Ранее водителей в Москве предупредили о рисках на дорогах 1 августа.

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