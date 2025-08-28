На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 500

autohome.com.cn

На китайском рынке начались продажи обновленного внедорожника Tan 500. Об этом сообщает портал carnewschina.com. Базовая версия автомобиля 335 тыс. юаней (3,75 млн рублей по курсу на момент публикации).

Tank 500 получил новую решетку радиатора и лазерный радар (лидар) на крыше, который обеспечивает работу систем помощи водителю. Во втором ряду сидений установлен 17,3-дюймовый потолочный экран мультимедийной системы с разрешением 3K и шестью режимами управления: голосовым, жестовым, сенсорным, телефонным, дистанционным, а также с помощью экрана в подлокотнике. Новый автомобиль также будет оснащён компрессорным холодильником мощностью 50 Вт с максимальным диапазоном регулировки температуры от -6°C до 50°C.

Силовая установка внедорожника осталась прежней: это турбомотор 2.0, электродвигатель и 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.

