На Toyota задержанного врио замгубернатора Курской области числятся штрафы

На Toyota врио замгубернатора Курской области Базарова числятся штрафы за скорость
Владимир Базаров/VK

На автомобиле Toyota Camry задержанного врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова числится 31 штраф за 2025 год. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Toyota Camry 2018 года была куплена более шести лет назад. С середины января по конец июля 2025 года у этого автомобиля значится 31 штраф, из них 27 - за превышение скорости и три - за неправильную парковку, а общая сумма штрафов составляет более 33 тыс. рублей», — сообщает агентство.

С 2022 года у автомобиля было 87 штрафов на 73,2 тыс. рублей. Из материалов дел следует, что все штрафы оплачены.

О задержании Базарова 25 августа сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Комментируя случившееся, он подчеркнул что никакие прежние заслуги не могут являться «основанием для индульгенции».

Telegram-канал Mash писал, что показания по делу о хищении при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области ранее дал уже арестованный начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников. По словам журналистов, в июле Базарова впервые вызвали в СК, но отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что певцу Филиппу Киркорову выписали 500 штрафов за нарушения ПДД.

