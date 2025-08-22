В США на видео попало, как мигрант, не знающий ПДД, устроил жесткое ДТП

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Baza: в США мигрант развернулся на грузовике через всю дорогу и устроил ДТП
В США водитель-мигрант, который почти не различал дорожные знаки, устроил жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В середине августа во Флориде произошла страшная авария. Дальнобойщик из Индии Харджиндер Сингх поворачивал через две полосы и в этот момент под его прицеп залетел минивэн», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, при этом Сингх и его пассажир не пострадали. Правоохранители выяснили, что водитель не имел права работать в США, а также плохо знает дорожные знаки: мигрант распознал один знак из четырех. Кроме того, мужчина не знает английского языка, поэтому смог ответить только на два вопроса.

Также уточняется, что авария вызвала общественный резонанс. Госсекретарь Марко Рубио объявил о приостановке выдачи рабочих виз водителям коммерческих грузовиков.

До этого в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жестко ДТП, в котором пострадали дети.

