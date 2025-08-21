В Москве рекордно снизилось число угонов автомобилей

В столице количество угонов автомобилей с 2010 года сократилось почти в 15 раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Если сравнивать 2010 год и 2025, у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей», - сказал Ликсутов в четверг на Международном транспортном саммите-2025.

До этого россиянам рассказали, как защитить машину от угонщиков. По словам автоэксперта Яна Хайцеэра, преступники обычно обходят стороной машины, у которых есть индивидуальные признаки. Например, идентификационные номера, которые набиваются специальным устройством на разные части автомобиля, или аэрография.

По словам Хайцеэра, нередко водители сами дают повод для угона своего транспорта, например, оставляют ключи. Также легко угнать машину с системой дистанционного запуска и с бесключевым доступом. В заключении эксперт напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

