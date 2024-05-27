Россиянам рассказали, как защитить машину от угонщиков

В России вернуть угнанный автомобиль обратно владельцу практически невозможно, однако существуют способы, которые позволят обезопасить машину от угона. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, преступники обычно обходят стороной автомобили, у которых есть индивидуальные признаки.

«Набиваются специальным устройством идентификационные номера на разные части автомобиля – это делает и машину в целом, и запчасти менее ликвидными с точки зрения угонщика. Также любое нестандартное оформление машины, например аэрография, делает ее менее интересной для угонщика», — рассказал он.

Хайцеэр пояснил, что при угоне такая машина будет выделяться, поэтому преступники обычно выбирают более неприметные авто.

По словам автоэксперта, нередко водители сами дают повод для угона своей беспечностью — например, оставляя где-то ключи. Также легче угнать автомобиль с системой дистанционного запуска. Если же на машине установлен бесключевой доступ, то ключи лучше класть в специальный чехол, который не дает отсканировать код. В заключении Хайцеэр напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

До этого россиянам рассказали, как на автомойках и сервисах готовят машину к угону. По словам автоэкспертов, работники, «например, могут отключить реле блокировки. Если используются замки капота со страховочным тросом, на СТО могут посмотреть, куда этот трос выходит, или переложить так, чтобы угонщик мог за него дернуть и открыть капот». Примечательно, что опасность угона существует и в неофициальных сервисах, и у официальных дилеров.

Ранее в автомобилях BMW, импортируемых в Россию, выявили опасную уязвимость для угона.