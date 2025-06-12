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Названы три основных способа защиты машины от угона

Автоэксперт Моржаретто перечислил три основных способа защиты авто от угона
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Depositphotos

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в интервью «Звезде» рассказал, как предотвратить угон автомобиля.

«Самый верный способ — страховка. Она не убережет автомобиль от угона, но хотя бы компенсирует ущерб. Можно установить системы охраны — электронные или спутниковые. Бывают механические замки, которые очень полезно поставить. Есть разные прерыватели. Последний совет — храните машину в гараже, на парковке или на стоянке под камерами. Ну или хотя бы ставьте ее под фонарем, а не в темном тупике», — сказал специалист.

До этого автоэксперт Ян Хайцеэр также поделился способами защиты автомобиля от угонщиков. По его словам, преступники обычно обходят стороной машины, у которых есть индивидуальные признаки. Например, идентификационные номера, которые набиваются специальным устройством на разные части автомобиля, или аэрография.

По словам Хайцеэра, нередко водители сами дают повод для угона своего транспорта, например, оставляют ключи. Также легко угнать машину с системой дистанционного запуска и с бесключевым доступом. В заключении эксперт напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

Ранее сообщалось, что Lada стала самой угоняемой маркой машин в РФ в 2025 году.

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