В Приморье школьница на Daihatsu Terios врезалась в дерево, дети в реанимации

Mash: в Приморье школьница на джипе на скорости врезалась в дерево

В Приморском крае в городе Дальнереченске школьница на джипе врезалась в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«13-летняя девочка впервые села за руль «Дайхатсу Териос Кидс» в Дальнереченске. Не справилась с управлением — машина вылетела с дороги и врезалась в дерево», — говорится в сообщении.

По информации канала, в момент аварии в салоне иномарки находились шесть человек, среди которых были две женщины, трое детей и мужчина. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, остальных пассажиров и водителя госпитализировали прибывшие медики. В настоящее время в реанимации находятся пятилетний мальчик и трехлетняя девочка.

