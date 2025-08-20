На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье школьница на Daihatsu Terios врезалась в дерево, дети в реанимации

Mash: в Приморье школьница на джипе на скорости врезалась в дерево
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Приморском крае в городе Дальнереченске школьница на джипе врезалась в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«13-летняя девочка впервые села за руль «Дайхатсу Териос Кидс» в Дальнереченске. Не справилась с управлением — машина вылетела с дороги и врезалась в дерево», — говорится в сообщении.

По информации канала, в момент аварии в салоне иномарки находились шесть человек, среди которых были две женщины, трое детей и мужчина. В результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, остальных пассажиров и водителя госпитализировали прибывшие медики. В настоящее время в реанимации находятся пятилетний мальчик и трехлетняя девочка.

До этого сообщалось, что на севере Москвы перевернулась машина с человеком в салоне. На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутая машина, которая после кульбита приземлилась на крышу. На месте ДТП собрались прохожие.

Ранее стали известны подробности ДТП с машиной каршеринга, упавшей в реку в Москве.

