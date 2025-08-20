Автомобиль с москвичом перевернулся на севере столицы

На севере Москвы перевернулась машина с человеком в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария случилась утром в Савеловском районе. На улице Вятская столкнулись две машины: «Хендай» и ВАЗ. От удара отечественный автомобиль перевернулся на крышу. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутая машина, которая после кульбита приземлилась на крышу. На месте ДТП собрались прохожие.

До этого в Москве столкнулись Porsсhe и реанимобиль. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит иномарка и реанимобиль, при этом у машины экстренных служб включены проблесковые маяки. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты. Кроме того, после столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

