Спрос на подержанные машины в РФ резко вырос

По итогам июля 2025 года суммарные продажи подержанных автомобилей в России выросли на 21,4 % по сравнению с предыдущим месяцем и составили 567,2 тысячи единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственную статистику.

Для сравнения, в июне в стране было реализовано 467,4 тысячи б/у автомобилей, что означает рост почти на 100 тысяч единиц. В годовом выражении прирост оказался менее заметным — около 21 тысячи машин, или 3,8 %.

Эксперты отмечают, что результат июля стал максимальным с ноября прошлого года, когда продажи достигали 605,3 тысячи единиц. С начала 2025 года количество проданных подержанных автомобилей превышало полмиллиона единиц лишь во второй раз. За первые семь месяцев текущего года суммарные продажи составили 3,3 миллиона машин, увеличившись всего на 0,2 %.

Рост интереса россиян к подержанным авто связывают со снижением средней цены машин с пробегом. По данным портала «Дром», она уменьшилась на 7 % и составила млн рублей. Несмотря на это, ставки по автокредитам остаются высокими, что сдерживает полноценное оживление рынка, отметили аналитики ВТБ.

Ранее таксопарки заявили о планах устроить массовую продажу подержанных иномарок.