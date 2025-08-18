На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таксопарки заявили о планах устроить массовую продажу подержанных иномарок

«Известия»: таксопарки готовят распродажу подержанных иномарок
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Таксопарки планируют организовать массовую реализацию подержанных иностранных автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

По словам представителей компаний такси, продажу иномарок планируется организовать с марта 2026 года. Причиной для подобного решения стали требования законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках.

Согласно одному из законов, с марта следующего года перевозчики не смогут перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили. Данная процедура необходима для сдачи машин в аренду водителям со статусом индивидуального предпринимателя (ИП).

«Вероятно, когда готовились эти законы, не учитывались «подводные камни» отрасли и особенности ведения бизнеса легковых перевозок службами аренды такси, при которых машины часто переоформляются на разных водителей», — сказал гендиректор такси «Главный путь» Аркадий Лодягин.

По информации Национального агентства промышленной информации (НАПИ), сейчас разрешение на работу в такси имеют 791 тысяча автомобилей. В период с 2022 по 2024 годы разрешение выдали 336 тысяч ам машинам. Из них 15% — модели Lada, а 2% — «Москвич». По оценке агентства «Автостат», при продаже работавшего в такси автомобиля он потеряет более половины стоимости.

Закон о локализации такси был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В конце мая его подписал президент России Владимир Путин.

Ранее россиянам рассказали, насколько подорожает такси из-за локализации.

