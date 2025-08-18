Таксопарки заявили о планах устроить массовую продажу подержанных иномарок

Таксопарки планируют организовать массовую реализацию подержанных иностранных автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

По словам представителей компаний такси, продажу иномарок планируется организовать с марта 2026 года. Причиной для подобного решения стали требования законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках.

Согласно одному из законов, с марта следующего года перевозчики не смогут перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили. Данная процедура необходима для сдачи машин в аренду водителям со статусом индивидуального предпринимателя (ИП).

«Вероятно, когда готовились эти законы, не учитывались «подводные камни» отрасли и особенности ведения бизнеса легковых перевозок службами аренды такси, при которых машины часто переоформляются на разных водителей», — сказал гендиректор такси «Главный путь» Аркадий Лодягин.

По информации Национального агентства промышленной информации (НАПИ), сейчас разрешение на работу в такси имеют 791 тысяча автомобилей. В период с 2022 по 2024 годы разрешение выдали 336 тысяч ам машинам. Из них 15% — модели Lada, а 2% — «Москвич». По оценке агентства «Автостат», при продаже работавшего в такси автомобиля он потеряет более половины стоимости.

Закон о локализации такси был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В конце мая его подписал президент России Владимир Путин.

Ранее россиянам рассказали, насколько подорожает такси из-за локализации.