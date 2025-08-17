Автомобиль застрял на ограде кладбища после ДТП на Кубани

На Кубани седан Toyota повис на заборе кладбища после ДТП

Седан Toyota повис на ограде кладбища после ДТП в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«На автодороге «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная» 39-летний мужчина за рулем «Тойота» выехал на встречную полосу в запрещенном месте, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и наехал на забор кладбища и надгробную плиту», — сообщает канал.

Водителю оказана медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

До этого в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в реку Ока. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль дрифтит, после чего разгоняется и падает в реку. Люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

Ранее легковой автомобиль упал в реку после ДТП в Башкирии.