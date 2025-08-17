На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль застрял на ограде кладбища после ДТП на Кубани

На Кубани седан Toyota повис на заборе кладбища после ДТП
23 МВД

Седан Toyota повис на ограде кладбища после ДТП в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«На автодороге «Усть-ЛабинскЛабинск – Упорная» 39-летний мужчина за рулем «Тойота» выехал на встречную полосу в запрещенном месте, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и наехал на забор кладбища и надгробную плиту», — сообщает канал.

Водителю оказана медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

До этого в Нижнем Новгороде автомобиль с людьми упал в реку Ока. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль дрифтит, после чего разгоняется и падает в реку. Люди, которые были в машине в момент падения, выжили.

Ранее легковой автомобиль упал в реку после ДТП в Башкирии.

